VW obiecuje 22 mln elektrycznych aut

Niemiecki koncern przedstawił ambitny plan ekspansji na rynku samochodów elektrycznych.

Najbliższa dekada będzie przełomowa dla rynku elektrycznych pojazdów. Volkswagen poinformował, że dołoży w tym czasie do swojej oferty 70 nowych modeli elektrycznych. Do tej pory zapowiadał 50. Przełoży się to na skalę produkcji. Pierwotnie Niemcy chcieli wyprodukować 15 mln egzemplarzy, ale zmieniają plany, więc z fabryk wyjedzie 22 mln samochodów. - Pierwsze samochody nowej generacji wejdą do produkcji już w 2019 roku: po audi e-tron do klientów trafi porsche taycan. Na każdy z tych modeli zebrano po 20 tys. zamówień....