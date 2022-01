W 2021 r. przedświąteczny ruch w sklepach spożywczych wzrósł o 9,2 proc. rdr

Z przekazanego PAP przez platformę badawczą UCE Research i firmę Proxi.cloud ogólnopolskiego raportu pt. "Zakupy świąteczne 2019-2021" wynika, że od 1 do 24 grudnia 2021 r. spożywcze sieci handlowe odnotowały o 9,2 proc. większy ruch niż w analogicznym okresie 2020 r. Miały też o 2,8 proc. więcej klientów.

W porównaniu do okresu przedświątecznego w 2019 r., ostatnio liczba wizyt była mniejsza o 23,9 proc. Do tego sklepy odwiedziło o 29,6 proc. mniej klientów - podano w opracowaniu.

Jak zaznaczył Mateusz Chołuj z Proxi.cloud, w ciągu dwóch lat pandemia mocno wpłynęła na ruch w sklepach i nawyki zakupowe Polaków w tym wyjątkowym czasie dla handlu. "To pokazuje pandemiczny trend, zgodnie z którym w danym gospodarstwie domowym zakupy robi często tylko jedna osoba" - wskazał.

Dodał, że w 2021 roku, podobnie jak rok wcześniej, Polacy częściej wybierali dyskonty kosztem innych sklepów. "Ten format odnotował wzrost udziału w łącznym ruchu wszystkich badanych segmentów o 2,1 p.p. w relacji rocznej i o 3,6 p.p. względem 2019 roku. Z kolei hipermarkety miały ostatnio o 1,5 p.p. mniejszy footfall niż rok temu i o 1,2 p.p. słabszy niż dwa lata temu. "Największy spadek zarejestrowały supermarkety, względem 2019 roku o 2,4 p.p. i 0,6 proc. rdr" - podał.

Jak wskazał Adam Grochowski z Proxi.cloud, patrząc na same dyskonty widać, że ostatnio ruch w nich był o prawie 13 proc. większy niż rok wcześniej. Tego typu sklepy odwiedziło o blisko 10 proc. więcej konsumentów niż w 2020 roku. Do tego aż 52 proc. robiło zakupy w takich placówkach częściej niż 2 razy w tygodniu, 28 proc. było w nich tylko raz w tygodniu lub rzadziej.

"Choć dyskontom nadal brakuje wiele do poziomu z 2019 roku pod kątem ruchu i liczby klientów, wiele wskazuje na to, że sytuacja powoli wraca do normy. Konsumenci robią tam mniejsze zakupy z wyższą częstotliwością, tak jak miało to miejsce przed pandemią" – dodał

Z raportu wynika, że dla supermarketów zeszłoroczny okres przedświąteczny był mniej udany. Choć odnotowały one o 6,4 proc. wyższy ruch w porównaniu z rokiem poprzednim, to baza ich klientów skurczyła się o 10,8 proc. W porównaniu do wyników sprzed dwóch lat w tego typu sklepach zarejestrowano aż o 31,1 proc. mniej wizyt i o 38 proc. mniej unikalnych klientów - wskazano.

W hipermarketach klientów przybyło o 6,5 proc. w porównaniu z 2020 rokiem, z kolei ruch pozostał na tym samym poziomie. Średnia liczba wizyt przypadająca na jednego konsumenta spadła w relacji rocznej o 7,1 proc. W zestawieniu z 2019 rokiem widać, że ruch zmniejszył się o 29,4 proc., a liczba klientów o 32,5 proc. - wynika z raportu.

Jak zauważył Chołuj, z roku na rok spada średni czas wizyty w hipermarketach. "Nie oznacza to wcale, że zmniejszyły się koszyki. Zestawiając ww. dane z pozostałymi statystykami, tj. ponadprzeciętnie wzmożonym ruchem w ciągu tygodnia przed Wigilią i ze spadkiem średniej liczby wizyt przypadającej na klienta, można wnioskować, że Polacy częściej niż w przeszłości chodzili do dyskontów, żeby uzupełnić swój świąteczny koszyk" - wskazał.

Dodał, że we wszystkich badaniach firmy od początku pandemii widoczny był silny trend odpływu klientów hipermarketów na korzyść dyskontów. "Patrząc na ogólne wyniki, widać również, że największy ruch w sklepach zauważalny był na 7-14 dni przed świętami. W 2021 roku wynosił 35,8 proc., w 2020 roku – 35,1 proc., a dwa lata temu – 36 proc." – podał .

Raport uwzględnia dane nt. wizyt 1 mln polskich konsumentów w 7000 placówek sieci handlowych w okresie od 1 do 24 grudnia ub.r. i w analogicznych okresach lat 2019-2020 (tj. w okresie przygotowań świątecznych w kontekście zakupów spożywczych). Przeanalizowano ruch w placówkach dyskontów, supermarketów i hipermarketów - podano w raporcie.