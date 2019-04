Notowania Europejskiego Centrum Odszkodowań odbiły o 78 proc. w trzy sesje, po tym jak wcześniej w rok spadły o 88 proc.

Spółka opublikowała wczoraj po sesji wyniki finansowe za 2018 r. Przychody spadły o 15 proc. do 83,4 mln zł, zysk operacyjny zmniejszył się o 5 proc. do 19,92 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o jedną czwartą do 10,7 mln zł.

Zobacz więcej Krzysztof Lewandowski fot. WM, Puls Biznesu

W IV kwartale 2018 r. zysk netto wyniósł 3,89 mln zł, wobec 4,2 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy Krzysztof Lewandowski, prezes i główny akcjonariusz spółki, nie odniósł się do drastycznego spadku notowań, podkreślił natomiast, że perłą w koronie stał się rynek rumuński.

"To duży 20-milionowy kraj, w którym jesteśmy niekwestionowanym liderem. Potencjał rozwoju jest jeszcze większy, ponieważ zwiększamy naszą obecność we wszystkich regionach Rumunii. Zamierzamy wprowadzać też do oferty nowe produkty, które są cieszą się popularnością wśród klientów EuCO i które odniosły sukces w Polsce" - napisał Krzysztof Lewandowski, który dodał, ze chce nadal inspirować i kreować rynek odszkodowań.

10 dni temu zarząd zdecydował się na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w celu pozyskania finansowania niezbędnego do spłaty długu obligacyjnego. Wśród rozważanych scenariuszy jest także pozyskanie inwestora strategicznego dla rumuńskiej spółki zależnej.

EuCO zajmuje się odzyskiwaniem świadczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

Niekorzystnym czynnikiem dla działalności grupy może być zmiana przepisów prawnych procedowanych w projekcie ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, który ma w ocenie ustawodawcy uregulować działalność firm odszkodowawczych.

EuCO uznaje to za czynnik ryzyka, bo regulacja może doprowadzić do zmniejszenia rentowności biznesu.

Od około roku z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego toczą się prace nad projektem ustawy. Został on już przyjęty przez senacką komisję, ale w lutym tego roku ostro zaoponowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego przedstawiciele stwierdzili, że projekt jest nie do zaakceptowania w obecnej wersji, bo zbyt preferuje zakłady ubezpieczeń.