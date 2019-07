Walne zgromadzenie Altus TFI nie podjęło zgłoszonej przez Quercus TFI uchwały o skupie akcji własnych po cenie znacznie odbiegającej od rynkowej.

Quercus chciał, by zarząd Altusa otrzymał upoważnienie do skupu do 4,48 mln akcji w terminie do 30 września 2019 r. po cenie 8 zł za walor. Pieniądze miały pochodzić z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za 2018 r.