W EU debata o dzieleniu kosztu zakupu gazu i obowiązkowych zapasach

Kraje Unii Europejskiej będą debatować w tym tygodniu o możliwym porozumieniu w sprawie dzielenia się kosztem zakupu gazu do magazynowania oraz stworzenia bufora zapasów przed następną zimą, informuje Reuters powołując się na projekt dokumentu, do którego dotarł.

Wśród negocjowanych rozwiązań jest wymaganie od krajów Unii Europejskiej zapełnienie magazynów gazu do co najmniej 90 proc. do 1 listopada w każdym roku począwszy od przyszłego. W obecnym wymagany poziom zapełnienia zbiorników miałby wynosić 80 proc.