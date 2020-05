W galeriach nie ma tłoku

Po otwarciu 4 maja liczba odwiedzających centra handlowe stabilizuje się na poziomie ok. 60 proc. stanu sprzed zamknięcia 16 marca.

— Po efekcie „wow” pierwszego dnia, który był tylko o 35 proc. gorszy od pierwszego poniedziałku marca, spadek odwiedzin centrów handlowych nieznacznie się powiększył — do 40 proc. we wtorek i 42 proc. w środę. To wyniki dużo lepsze niż w Chinach czy Niemczech, gdzie pierwszy dzień po otwarciu spadek dochodził do 70 proc. Pozytywnym zjawiskiem jest też hamowanie trendu spadkowego — mówi Marcin Guziński, dyrektor operacyjny Top Key, firmy technologicznej rejestrującej tzw. foot fall w 200 obiektach handlowych w Polsce.