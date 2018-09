W Gliwicach testowana jest technologia 5G

Stację obsługującą technologię 5G uruchomiły testowo w Gliwicach firmy Orange oraz Huawei. To jeden z efektów porozumienia ws. rozwoju technologii smart city, zawartego w połowie br. przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz Orange – podała w czwartek GZM.

5G, czyli nowy standard telekomunikacyjny, będący obecnie w fazie rozwoju, ma umożliwić pięćdziesięcio- a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), monitoringu medycznego online, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.



Jak wynika z informacji Orange, to pierwsze w Polsce testy technologii 5G, prowadzone poza laboratoriami.



Testy te pozwoliły m.in. ocenić wpływ gęstej zabudowy miejskiej, wysokich budynków czy warunków atmosferycznych na wykorzystywane częstotliwości 3,4-3,6 GHz. Inżynierowie skorzystali z anteny Huawei obsługującej technologię „massive MIMO”, złożonej z kilkudziesięciu elementów odpowiadających za nadawanie i odbieranie sygnału, zamiast jak w przypadku 4G – maksymalnie czterech.



„Wychodzimy z laboratorium, by sprawdzić, jak przygotowywane rozwiązania sprawdzają się w boju. Prowadzone w Gliwicach testy pozwalają nam przeanalizować ich funkcjonowanie w trudnych warunkach miejskich. Wdrożenie 5G przyniesie jakościową zmianę. Skorzystają na tym nie tylko indywidualni użytkownicy, ale też przemysł, czy szerzej – cała gospodarka” - powiedział cytowany w komunikacie prezes Orange Polska Jean-François Fallacher.



„Aby uruchomić mobilną sieć nowej generacji sprawnie i efektywnie, potrzebujemy jasnych reguł gry, porządkujących sprawy takie jak częstotliwości, normy elektromagnetyczne czy proces inwestycyjny. Jesteśmy gotowi na dialog z rządem i regulatorem rynku dotyczący uregulowania tych kwestii” - zapewnił.



W trakcie prób laboratoryjnych, poprzedzających testy w terenie, między stacją nadawczą i dostarczonym przez Huawei pierwszym komercyjnym modemem 5G, osiągnięto prędkość 1,8 Gb/s. W warunkach miejskich, przy większych odległościach, dane popłynęły z prędkością 1,5 Gb/s, wykorzystując kanał o szerokości 100 MHz.



To prawie dwa razy więcej niż może zapewnić najszybsza stacja bazowa Orange Polska dostępna obecnie dla klientów, a obsługująca 4G. Orange i Huawei planują przeprowadzić w Gliwicach kolejne testy przygotowujące do wdrożenia 5G.



Firma Orange zaznaczyła, że wybór na miejsce testów terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii związany jest z rozpoczętą w czerwcu współpracą w zakresie budowy tzw. inteligentnego miasta. Nie jest to możliwe bez rozwiniętej sieci obsługującej internet rzeczy.



Technologia 5G ma umożliwić dalszy rozwój internetu rzeczy, dając możliwość obsługi większej liczby urządzeń, jak czujniki i systemy, które dzięki wymianie informacji będą mogły lepiej dostosować miasto do potrzeb jego mieszkańców. Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby telekomunikacyjna sieć piątej generacji (5G) w Polsce działała od 2020 r.



Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.