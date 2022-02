W jaki sposób systemy ERP wpływają na zyski przedsiębiorstwa?

W ostatnich latach systemy informatyczne mające wpływ na optymalizację pracy w firmie cieszą się coraz większym uznaniem przedsiębiorców, którym zależy na szybkim rozwoju działalności i na zapewnieniu klientom usług wyróżniających się najwyższą jakością. Wynika to z faktu, że tego typu systemy ERP często okazują się inwestycją, która zapewnia sprawny przepływ informacji między pracownikami zatrudnionymi w różnych działach i pozwala w łatwy sposób kontrolować sprzedaż, zarządzanie finansami czy stan magazynów. Mimo to niemalże połowa właścicieli średnich firm zwleka z podjęciem decyzji o wykorzystaniu zintegrowanych systemów w codziennej pracy. Dlatego warto dowiedzieć się, kiedy inwestycja w ERP okazuje się opłacalnym pomysłem i w jaki sposób wpływa na comiesięczne zyski danego przedsiębiorstwa.

Business analytics on tablet computer

Systemy ERP a zadowolenie klientów z szybkiej realizacji usług

Zarówno w przypadku pracy z klientami, jak i z partnerami biznesowymi sprawna obsługa poszczególnych osób okazuje się niezwykle ważnym czynnikiem, który ma wpływ na ich zadowolenie z oferowanych usług oraz na chęć do dalszej współpracy. Z tego powodu odpowiednio wprowadzone systemy ERP pomagają w sprawnym zarządzaniu towarami i pozwalają na sprawny przepływ informacji między różnymi działami. Dzięki temu pracownik, który kontaktuje się z danym klientem, może szybko udzielić mu informacji dotyczącej dostępności wybranej rzeczy czy czasu potrzebnego na zrealizowanie dostawy. W związku z tym klienci nie muszą martwić się przedłużającymi się terminami dostaw i nie zastanawiają się nad skorzystaniem z usług konkurencji. Warto ponadto wspomnieć, że systemy ERP pozwalają na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa wynikających ze zrealizowania większej liczby zamówień.

Oprócz sprawnego kontaktu z klientem systemy ERP przyspieszają również pracę osób zajmujących się obsługą magazynów. Szybkie aktualizowanie informacji dotyczących liczby i miejsca przechowywania poszczególnych towarów pozwalają na ich łatwą segregację oraz na przemyślane planowanie poszczególnych dostaw. W efekcie zmniejsza się ryzyko wystąpienia sytuacji, w której brak różnych towarów mógłby mieć negatywny wpływ na procesy produkcji czy wysyłki dostaw klientom. Ciekawą funkcją zintegrowanych systemów okazuje się również możliwość łatwego kontrolowania zapotrzebowania na dane produkty, co pozwala na przemyślane planowanie zamówień.

Zarządzanie finansami firmy - jak wykorzystać system ERP do planowania budżetu?

Przedsiębiorcy, którym zależy na stałym rozwoju firmy i na przemyślanym planowaniu różnych inwestycji, docenią możliwość planowania budżetu z wykorzystaniem systemu ERP. Odpowiednio dobrany system pozwala między innymi na analizowanie finansów przedsiębiorstwa i na kontrolowanie, czy dokonane wcześniej inwestycje okazały się opłacalnym wydatkiem. Ponadto ważną zaletą takiego oprogramowania staje się możliwość sprawdzenia, które rodzaje działalności generują najwięcej wydatków i czy tego typu koszty można łatwo zmniejszyć bez dodatkowych strat obejmujących sprawne działanie przedsiębiorstwa. Warto jednak pamiętać o tym, że systemy ERP wykorzystywane do analizowania budżetu firmy powinny wyróżniać się dopasowaniem do potrzeb danego przedsiębiorcy. To sprawia, że dużym wsparciem dla sprawnego działania zintegrowanych systemów okazują się profesjonalne usługi informatyczne dla firm realizowane między innymi przez Polkas zajmujący się wdrażaniem i integracją rozwiązań ERP.

3 częste błędy popełniane podczas wdrażania systemów ERP

Wdrożenie zintegrowanych systemów ERP w przypadku wielu przedsiębiorstw znacznie przyspiesza poszczególne procesy zachodzące w firmie i wpływa na lepszą organizację magazynu, budżetu czy planowanych inwestycji. Mimo to nie brakuje przedsiębiorców, którzy uważają, że wprowadzenie system ERP okazało się niepotrzebnym wydatkiem i nie wpłynęło pozytywnie na rozwój ich działalności. Często dzieje się tak z powodu błędów popełnionych w trakcie wdrażania systemu ERP - w efekcie wykorzystywana technologia nie jest zbyt dobrze dopasowana do rodzaju działalności i potrzeb poszczególnych pracowników. Dlatego warto dowiedzieć się, jak powinny przebiegać profesjonalne usługi informatyczne dla firm i skutecznie zmniejszyć ryzyko pojawienia się najczęstszych błędów.

Brak przemyślanego planu uwzględniającego potrzeby firmy

Wydajny system ERP powinien wyróżniać się dopasowaniem do potrzeb danego przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to, że musi cechować się rozwiązaniami, które usprawnią codzienną pracę, a także funkcjami pomagającymi w zwalczaniu najsłabszych stron danej firmy. Dlatego też niezwykle ważne okazuje się stworzenie planu, który pozwoli na dobranie najlepszego zintegrowanego systemu - w przypadku niektórych przedsiębiorstw taki system może między innymi umożliwiać planowanie budżetu lub przewidywanie comiesięcznych zysków firmy i wpływanie na większą sprzedaż towarów czy usług. Aby stworzyć tego typu plan, należy wcześniej zapoznać się z danym rodzajem działalności i poznać jej wszystkie dobre oraz słabsze strony.

Brak ustalenia najważniejszych celów i przyczyn wdrażania systemu ERP

Oprócz stworzenia rzetelnego planu opisującego rodzaj wprowadzanych zmian warto skupić się na ustaleniu celów wdrożenia systemu ERP. Znając już rodzaj działalności danej firmy i wiążące się z branżą wyzwania, dobrym pomysłem staje się wypisanie, co przedsiębiorca chciałby osiągnąć poprzez inwestycję w zintegrowane systemy. Do najczęściej wymienianych celów należą wzrost sprzedaży, bardziej efektywna praca magazynu, sprawna komunikacja z klientami czy terminowa realizacja dostaw produktów lub usług. Dlatego też wiedząc, czego przedsiębiorca oczekuje, można łatwiej i skuteczniej świadczyć usługi informatyczne dla firm.

Brak komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie poszczególnych działów

Mimo że podczas wdrażania systemów ERP komunikacja najczęściej odbywa się między firmą świadczącą tego typu usługi informatyczne a właścicielem przedsiębiorstwa lub wyznaczoną do takich rozmów osobą, niezwykle ważna okazuje się również rozmowa z kierownikami poszczególnych działów. Wiąże się to z faktem, że najczęściej to oni są najbardziej świadomi problemów związanych z wydajnością różnych działań czy bieżących potrzeb pracowników. W efekcie dzięki sprawnej komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za pracę danych sektorów można lepiej dopasować system ERP do mocnych i słabych stron firmy, a także w realny sposób wpłynąć na lepszą pracę zatrudnionych zespołów. Tego typu usługi informatyczne dla firm oferuje między innymi przedsiębiorstwo Polkas, które wyróżnia się bardzo dobrą znajomością systemów ERP i ich umiejętnym wykorzystaniem w praktyce.

Dlaczego systemów ERP nie powinno się wdrożyć bez wcześniejszych rozmów i omówienia celów?

Decydując się na skorzystanie z usług informatycznych dla firm, warto pamiętać, że podczas planowania i wdrażania poszczególnych rozwiązań niezwykle ważny okazuje się dobry kontakt między klientem a usługodawcą. Jako że obecnie istnieje wiele różnych systemów ERP, wybór najlepszego z nich powinien wynikać z rodzaju działalności przedsiębiorstwa, a także z celów, które chcemy osiągnąć za sprawą wprowadzonych innowacji. W zależności od dziedziny, w której działa dana firma, celem może okazać się większa sprzedaż, sprawna praca magazynu, łatwe zarządzanie finansami czy przemyślane planowanie dostaw lub produkcji poszczególnych towarów. Dlatego też dobrym pomysłem okazuje się kontakt nie tylko z właścicielem firmy lub osobą odpowiedzialną za wdrożenie nowego systemu, ale również z pracownikami nadzorującymi sprawne działanie sektorów, w których chcemy zastosować systemy ERP.

Oprócz tego warto wspomnieć, że usługi informatyczne dla firm zwykle nie należą do prostych i przewidywalnych inwestycji. Planując wdrożenie systemów ERP, dobrym pomysłem okazuje się przygotowanie budżetu, który uwzględni ewentualne dodatkowe koszty — bardzo dużo zależy bowiem od aktualnych systemów stosowanych w firmie, a także od zmieniających się każdego roku cen. Co więcej, warto pamiętać o tym, że tego typu zmiany w przedsiębiorstwie mogą okazać się czasochłonne, dlatego warto być w stałym kontakcie z usługodawcą oraz przygotować pracowników na nadchodzące zmiany, aby sprawnie posługiwali się nowym systemem.

W jaki sposób systemy ERP wpływają na pracę całego przedsiębiorstwa?

Odpowiednio wdrożone systemy ERP znacznie usprawniają pracę całej firmy, a także pozwalają na zautomatyzowanie wielu różnych procesów. W efekcie można łatwo zwiększyć sprzedaż poszczególnych towarów lub zapewnić klientom najwyższą jakość oferowanych usług. Wydajniej przebiega również praca w magazynie, którym można bez większych trudności zarządzać za pośrednictwem specjalnych aplikacji. Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej nowoczesny system ERP nie zapewni firmie sukcesu — niezwykle ważne okazuje się przemyślane zarządzanie działalnością i wykorzystanie systemów ERP do szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Z tego też powodu warto znaleźć firmę, która w rzetelny sposób przedstawi, jak działa cały system i jak najlepiej można go wykorzystać. Tego typu usługi informatyczne dla firm świadczy między innymi przedsiębiorstwo Polkas, które skutecznie wdraża oraz integruje systemy ERP.