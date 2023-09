Jak technologie wspierają działania zespołów HR

Przedsiębiorcy potwierdzają, że digitalizacja w firmie przynosi korzyści na wielu płaszczyznach. W jaki sposób technologie ułatwiają pracę działom kadr?

Dla 74 proc. przedsiębiorstw w Polsce naliczanie płac jest łatwiejsze dzięki rozwiązaniom technologicznym, z kolei aż 84 proc. średniej wielkości firm uważa, że technologia i oprogramowania usprawniają składanie oświadczeń, sprawozdań i komunikację z urzędami – wynika z raportu „Payroll Proficiency Index” przeprowadzonego przez SD Worx. Ponadto, aż 91 proc. dyrektorów ds. HR wskazuje, że technologia i oprogramowania płacowe miały pozytywny wpływ na koszty naliczania wynagrodzeń.

Wyzwania dla działów kadr

Z jakimi problemami zmagają się działy HR w polskich firmach? Pytani o to menedżerowie wskazują na trudności ze zrozumieniem aktualnych przepisów i brakiem odpowiedniego know-how. Co więcej, 65 proc. średniej wielkości przedsiębiorstw narzeka na złożoność systemu podatkowego. O utrudnieniach w naliczaniu płac spowodowanych tempem w zmianach przepisów prawa mówią zarówno prezesi (44,8 proc.), jak z specjaliści ds. płac (56,4 proc.).

Trzy na cztery przebadane firmy uważają, że rozwiązaniem na powyższe problemy jest dostęp do aktualnej wiedzy, know-how i umiejętności praktycznych dotyczących przetwarzania danych i realizacji niezbędnych mechanizmów płacowych. Co trzeci dyrektor ds. HR przyznaje, że technologia ułatwia interpretację danych przed ich wprowadzeniem do systemu.

Według menedżerów polskich firm nowoczesne technologie dają szansę na usprawnienie kluczowych procesów płacowych. Ich zdaniem łatwiejsze może stać się zarządzanie umowami (44,8 proc.) oraz obecnościami/ nieobecnościami (46,9 proc.), a także gromadzenie danych i dostęp do nich lub integracja ze źródłem danych (40,7 proc.). Technologie mogą też usprawnić wypłatę wynagrodzeń pracownikom i przepływy pieniężne (tak odpowiedziało 40,5 proc. ankietowanych), a także ułatwić wypełnianie oświadczeń, sprawozdań i komunikację z władzami firmy (45,6 proc.).

– W dynamicznej rzeczywistości, w jakiej przyszło nam funkcjonować, wyzwaniem na miarę rozwoju lub stagnacji w firmie jest poszukiwanie optymalizacji. Dotyczy to niemal każdego działu i obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Automatyzacja i digitalizacja powtarzalnych procesów pozwala nie tylko ograniczyć koszty czy wyeliminować niepotrzebne pomyłki, ale również w bardziej efektywny sposób wykorzystać potencjał i czas specjalistów. W przypadku działów HR wykorzystanie technologii do stałych procesów związanych np. z naliczaniem i rozliczaniem płac czy czasu pracy pozwala specjalistom od kadr na skupienie swojej uwagi i kompetencji na pracownikach, ich rozwoju czy kondycji psychicznej – mówi Paulina Zasempa, menedżerka działu HR w firmie SD Worx Poland.

Firma nie zapewnia narzędzi

W raporcie SD Worx „The Perfect Match” czytamy, że w Polsce aż 59,2 proc. organizacji przywiązuje wagę do digitalizacji w zakresie HR. Ale 46,4 proc. polskich pracowników uważa, że ich pracodawcy nie zapewniają optymalnych narzędzi technologicznych do pracy. Jedynie 42,8 proc. zatrudnionych przyznaje, że firmy gwarantują im odpowiednie zasoby cyfrowe do wydajnego i jakościowego wykonywania pracy. Jest to najsłabszy wynik wśród wszystkich przebadanych krajów. Co istotne, pracownicy nie obawiają się automatyzacji - tylko 22 proc. z nich uważa, że może ona zagrozić przetrwaniu ich stanowisk.

