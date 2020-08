W małych firmach wciąż panuje pesymizm

Przedsiębiorcy działający w handlu i usługach obawiają się pogorszenia koniunktury jesienią. Więcej optymizmu mają producenci.

Lockdown się skończył, ale pesymizm w małych i średnich firmach pozostał — wynika z badania Skaner MŚP, które od jedenastu lat co kwartał prezentuje i Instytut badawczy Keralla Research. Najnowsza edycja została przeprowadzona na przełomie lipca i sierpnia na próbie 500 przedsiębiorców. Tym razem wskaźnik KERNA obrazujący nastroje mikro, małych i średnich firm był na poziomie minus 83,77 pkt, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 57,56 pkt. W szczytowym momencie pandemii, wiosną, doszedł do minus 88 pkt. Może on przyjmować wartości od minus 100 do 100, a im jest niższy, tym badane spółki mają gorsze nastroje.