W Rzeszowie za 500 mln zł powstanie ośrodek serwisu samolotów

Hangary do obsługi i malowania samolotów, w tym maszyn szerokokadłubowych, powstaną przy lotnisku w Rzeszowie-Jasionce; w 2027 centrum serwisowe ma zatrudniać 1600 pracowników, poinformowali we wtorek przedstawiciele Polskiej Grupy Lotniczej.

Jak powiedziała prezes zajmującej się obsługą, w tym przeglądami samolotów spółki Lot AMS Aleksandra Juda, koszt inwestycji wyniesie ok. 500 mln zł.



W pierwszym etapie, do 2022 r. ma zostać wybudowany hangar do jednoczesnej obsługi dwóch samolotów szerokokadłubowych lub pięciu wąskokadłubowych PLL Lot lub współpracujących z nimi linii. Zatrudnienie znajdzie ok. 500 osób, a koszt pierwszego etapu oceniono na 140 mln zł.



W kolejnych etapach powstaną dwa kolejne hangary; ostatni będzie przeznaczony także do prac lakierniczych. Po ukończeniu centrum ma być zdolne do jednoczesnego serwisowania czterech samolotów szeroko- i pięciu wąskokadłubowych lub do obsługi 15 samolotów wąskokadłubowych albo 20 regionalnych.



Prezes PGL i PLL Lot Rafał Milczarski podkreślił, że Rzeszów i Podkarpacie mają perspektywy długoterminowego rozwoju, a ulokowanie tu centrum obsługi i napraw podlegających ścisłym procedurom bezpieczeństwa świadczy o zaufaniu.