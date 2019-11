W start-up inwestuj jak fundusz

Wraz z ryzykiem rośnie potencjał zysku. Inwestor indywidualny może wzorować się na ludziach, dla których ryzyko to chleb powszedni

Zarówno dla inwestora, jak i funduszu inwestycyjnego ostatecznie liczy się zysk. Bartosz Gola, prezes SpeedUp Energy Innovation, przekonuje, że inwestowania w start-upy i młode spółki można się nauczyć. Jego zdaniem dobre wzorce warto brać z funduszy inwestycyjnych, które spoglądają na pieniądze z wyjątkową rozwagą.

— Inwestor powinien się przede wszystkim zastanowić, czy start-upy to jest to, w co warto inwestować. Brzmi to kontrowersyjnie, ale pamiętajmy, że bez względu na to, czy dany pomysł wydaje się rewolucyjny, czy też bardzo atrakcyjny dla inwestora, to ryzyko inwestowania w start-upy jest bardzo duże. Taka inwestycja to zamrożenie gotówki i wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na końcowy wynik — mówi Bartosz Gola.

Innym rozwiązaniem jest posiłkowanie się wsparciem doradczym aniołów biznesu lub wybranego funduszu. W Polsce jednak mało który fundusz spogląda na akcje crowdfundingowe. Gdyby jednak wśród inwestorów pojawił się fundusz, to zdaniem Bartosza Goli byłby to pozytywny znak dla przyszłych akcjonariuszy spółki.

— Zadaniem funduszu jest m.in. przeprowadzanie procesu due diligence w podmiotach, w które inwestują, co bezpośrednio przekłada się na ochronę inwestorów — dodaje Bartosz Gola.

Jak przekonuje menedżer funduszu, niektóre z analiz inwestor indywidualny może wykonać na własną rękę.

— Przede wszystkim należy oceniać dane przedsięwzięcie z perspektywy macierzy dwuwymiarowej. Co to oznacza? Jest to spójność modelu biznesowego z obszarem rynku, jakiego dotyczy. Jeżeli jest to na przykład rozwiązanie hardware’owe (materialny aspekt sprzętu komputerowego), to konieczna jest do niego usługa serwisowa. Innymi słowy, inwestujmy w rozwiązania przemyślane i biznesowo spójne — wyjaśnia Bartosz Gola.

Istotne jest także spoglądanie na fazę działalności firmy. Ryzyko inwestycyjne jest zmienne i często zależy właśnie od stopnia rozwoju spółki.

— Etap „preseed”, czyli czas pomysłu, to moment, w którym bierzemy na siebie jako inwestor największe ryzyko. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dane przedsięwzięcie okaże się sukcesem. „Seed” to etap prototypu, wiemy, że dane rozwiązanie funkcjonuje, a co za tym idzie — szanse na jego wdrożenie są większe. Natomiast „first revenue” to moment, w którym zaczynają pojawiać się zyski. W start-upy na takim etapie inwestujemy jako fundusz. Im wcześniej inwestujemy, tym bardziej mamy możliwość największego zysku, ale też ponosimy także największe ryzyko — dodaje Bartosz Gola.

Pakiet rad podstawowych

Poznaj wyniki rzetelnego due diligence — najlepiej wykonanego przez niezależny podmiot. Miej wiedzę, w co inwestujesz i czego możesz się spodziewać. Unikniesz w ten sposób ryzyka pułapki inwestycyjnej lub je zminimalizujesz. Korzystaj z dobrej jakości doradztwa prawnego i podatkowego na każdym etapie podejmowania decyzji o inwestycji.

Bądź świadomy wszystkich konsekwencji prawnych i podatkowych swoich działań. Zaangażuj nie więcej niż 15 proc. kapitału na samodzielne inwestowanie w start-upy. Jeśli inwestujesz przez fundusz, to przeanalizuj warunki inwestycji i wynagrodzenia funduszu. Spójrz, czy jest to success fee, a jeśli tak, to na jakim poziomie. Weryfikuj tzw. deal flow — w jakie projekty inwestuje i planuje zainwestować fundusz.