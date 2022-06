W Szwajcarii nadal rośnie inflacja

Inflacja wyniosła w ubiegłym miesiącu 2,9 proc. w ujęciu rocznym, głównie z powodu drożejącego transportu, żywności i napojów. W kwietniu wynosiła 2,5 proc. Reuters przypomina, że maj jest czwartym miesiącem z rzędu, w którym poziom inflacji był wyższy od celu banku centralnego.

Pod koniec maja Andrea Maechler z zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) mówiła, że nie zawaha się on zacieśnić politykę monetarną jeśli w kraju będzie utrzymywać się wysoka inflacja. Deklarowala, że reakcja banku centralnego na wysoką inflację będzie zależała zarówno od dynamiki cen jak i perspektyw gospodarczych Szwajcarii. Przypomniała, że bank centralny Szwajcarii zawsze deklarował zamiar podwyższenia stóp do dodatniej wartości kiedy będzie to możliwe.

Główna stopa procentowa wynosi w Szwajcarii minus 0,75 proc. i jest najniższa na świecie.

We wtorek Fritz Zurbruegg, wiceszef SNB mówił, że bank centralny będzie rozważał jak uporczywa jest inflacja kiedy będzie decydował o przyszłej polityce monetarnej. Stwierdził także, że to czynniki tymczasowe napędzają inflację w kraju.