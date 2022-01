W tym roku Lotnisko Chopina może obsłużyć ok. 10 mln osób

Szef PPL, które zarządza warszawskim Lotniskiem Chopina, przypomniał, że w 2021 r. stołeczny port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów.

"Ubiegły rok skończyliśmy wynikiem nieco lepszym niż planowaliśmy, czyli z prawie 7,5 milionami pasażerów. Ten rok rozpoczęliśmy prawie z trzykrotnie wyższego pułapu niż styczeń zeszłego roku. Jest to optymistyczne. I między innymi na tej bazie budujemy naszą prognozę, która oscyluje powyżej 10 mln pasażerów" - powiedział Wojtera.

Zaznaczył jednocześnie, że prognozy te są uzależnione od rozwoju pandemii. "Rozmawiamy chyba przed wierzchołkiem V fali. Nie wiadomo, jak długo ona potrwa, jak szeroko się rozleje i jaki wpływ będzie miała na zachorowalność, kwarantanny, mobilność ludzi i chęć do podróżowania. Nie do końca też wiemy, jakie restrykcje nas czekają"- tłumaczy Wojtera.

Przyznał, że z obserwacji pasażerów wynika, iż zdecydowana większość podróżnych się szczepi i testuje.

"Z bardzo dużą ostrożnością i zastrzegając, że żyjemy w czasach absolutnie zwariowanych, szacujemy, że ten ruch przekroczy 50 proc. w stosunku do roku 2019. To jest nasz szacunek, który służy nam do czynienia pewnych planów finansowych, sprzedażowych. Co będzie - zobaczymy" - powiedział.

Przyznał, że więcej danych może być dostępnych za kilka tygodni, ponieważ fala Omikronu jest na "szybkiej wznoszącej". "Przykłady krajów Europy Zachodniej pokazują, że odmiana tego wirusa bardzo szybko się rozsiewa, ale też dość szybko przechodzi. Wydaje się, że za te kilka tygodni już będziemy przynajmniej znać tę perspektywę i wiedzieć, co się dzieje" - powiedział szef PPL.

Dodał, że "optymistyczne ruchy płyną" z niektórych krajów zachodnich, gdzie skracany jest okres kwarantanny, izolacji, czy rezygnuje się z pewnych restrykcji. Jak mówił, dla branży to jest "pewnym światełkiem".

Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła zniesienie od 1 lutego wszystkich obowiązujących w tym kraju restrykcji koronawirusowych.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" zarządza Lotniskiem Chopina w Warszawie, ma również udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.