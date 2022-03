Wall Street kończy kwartał największym spadkiem od dwóch lat

Dow Jones spadł w czwartek o 1,56 proc. do 34,678.35 pkt, S&P 500 o 1,57 proc. do 4,530.41 pkt, zaś Nasdaq Composite o 1,54 proc. do 14,220.52 pkt.

W ujęciu miesięcznym Dow Jones wzrósł o 2,3 proc., S&P 500 o 3,6 proc., a Nasdaq Composite o 3,4 proc. Kwartał do kwartału Dow Jones spadł o 4,6 proc., S&P 500 o 4,9 proc., zaś Nasdaq Composite o 9,1 proc.

W czwartek wszystkie spółki z indeksu 30 amerykańskich blue chipów Dow Jones odnotowały spadki. Najmocniej staniały walory sieci aptek i drogerii Walgreens (-5,67 proc.). Sesję na minusie zakończyły także wszystkie główne sektory S&P 500. Liderem spadków były finanse (-2,20 proc.).

Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na firmy z Rosji, które nie przestrzegają dotychczasowych ograniczeń, a prezydent Joe Biden wydał zgodę na uwolnienie krajowych rezerw ropy naftowej. Po tej decyzji kontrakty na ropę WTI z dostawą w maju staniały o 7 proc. do 100,28 USD za baryłkę, zaś najbardziej aktywny czerwcowy kontrakt na ropę Brent o 5,6 proc. do 105,16 USD.

Kontrakty terminowe na złoto z dostawą w czerwcu zdrożały w czwartek o 15 USD (+0,8 proc.) do 1954 USD za uncję. Zdrożały również w ujęciu miesięcznym (+2,8 proc.) i kwartalnym (+6,9 proc.). Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o dwa punkty bazowe do 2,33 proc.

Dane z czwartku pokazały, że ceny konsumpcyjne w USA nieznacznie wzrosły w lutym, podczas gdy wydatki na konsumpcję z wyłączeniem żywności i energii wzrosły o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, co było zgodne z oczekiwaniami.

Wolumen na amerykańskich giełdach wyniósł 12,08 mld akcji w porównaniu ze średnią 13,9 mld akcji z ostatnich 20 dni sesyjnych.