Wall Street wraca do spadków po jednodniowej przerwie

Wszystkie główne amerykańskie indeksy zakończyły środową sesję na minusie. S&P 500 i Nasdaq Composite oddały z nawiązką wszystkie wtorkowe zyski. Wyższy od oczekiwań wskaźnik inflacji nie pomógł w łagodzeniu obaw związanych z zaostrzaniem przez Fed polityki monetarnej.

Dow Jones spadł o 1,02 proc. (piąta sesja zakończona pod kreską) do 31,834.11 pkt, S&P 500 o 1,65 proc. do 3,935.18 pkt, zaś Nasdaq Composite o 3,18 proc. do 11,364.24 pkt.

Zwyżkowało 8 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Liderem wzrostów była Visa (+1,62 proc.), zaś strat Apple (-5,18 proc.). Na minusie było także 8 z 11 sektorów S&P 500. Najlepiej radziła sobie energia (+1,37 proc.), zaś najgorzej dyskrecjonalne dobra konsumpcyjne (-3,57 proc.). Środowy raport Departamentu Pracy USA pokazał, że wzrost inflacji konsumenckiej nieco spowolnił (z 8,5 proc. rok do roku w marcu do 8,3 proc. rok do roku w kwietniu), jednak okazał się wyższy od oczekiwań analityków (8,1 proc.). Kontrakty terminowe na ropę WTI z dostawą w czerwcu zdrożały o 5,95 USD do 105,71 USD za baryłkę. Złoto odbiło się od trzymiesięcznego minimum i zdrożało o 12,70 USD do 1853,70 USD za uncję. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 8 punktów bazowych do 2,91 proc. Akcje giełdy kryptowalut Coinbase spadły aż o 26,4 proc. po znacznie słabszych od oczekiwań wynikach kwartalnych. Środa nie była udanym dniem także dla gigantów technologicznych. Zniżkowały m.in. Adobe (-3,49 proc.), Alphabet (-0,69 proc.), Amazon (-3,20 proc.), Intel (-2,68 proc.), Meta (-4,51 proc.), Microsoft (-3,32 proc.), Nvidia (-5,48 proc.), Tesla (-8,25 proc.) i Twitter (-2,48 proc.).