Ważna automatyzacja i nowe kompetencje kadry

Wsparty przez sztuczną inteligencję pracownik będzie bardziej zaangażowany oraz dwukrotnie bardziej wydajny i innowacyjny.

Rok 2035 wydaje się tak odległy, że wszelkie rozważania na jego temat pozostawiamy futurologom. To błąd — twierdzą analitycy ze spółki technologicznej Citrix i firmy konsultingowej Oxford Analytica. Ostatnio połączyli swoje siły, by odgadnąć, jak będzie wyglądało środowisko pracy za 15 lat. Uważają, że ich prognozy są ważne także dzisiaj, bo o przyszłości, nawet dalekiej, decydują nasze obecne decyzje i wybory. Choćby dotyczące sztucznej inteligencji, bo to ona będzie nadawała ton transformacji cyfrowej, oznaczającej z jednej strony informatyzację, a z drugiej — zmianę kultury organizacyjnej i modeli biznesowych. Główny wniosek z badania „Praca 2035” brzmi: roboty nie zastąpią ludzi, ale uczynią nas mądrzejszymi i efektywniejszymi. Ponad trzy czwarte ankietowanych (77 proc.) uważa, że sztuczna inteligencja znacznie przyspieszy procesy decyzyjne i zwiększy wydajność pracowników. Nie spodziewajmy się jednak w biznesie sielanki.