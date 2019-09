Wciąż dajemy radę

Nadchodzące światowe spowolnienie i rosnąca niepewność na razie nie wstrzymują rozwoju polskiego eksportu

Ostatnie 12 miesięcy to wyjątkowo chaotyczny okres w światowym handlu, głównie ze względu na burzliwe wydarzenia na styku polityki i gospodarki. Warto tu wskazać choćby niekończącą się sagę pod tytułem „brexit” czy wojny handlowe nie tylko Chin z USA, ale także Japonii z Koreą, które przyczyniły się do spowolnienia gospodarczego w takich gospodarczych potęgach jak np. Niemcy. Mimo to, polski eksport zdaje się ignorować światowe trendy, co najlepiej pokazuje jego dynamika wzrostu, która od dłuższego czasu utrzymuje się w okolicach 7 proc. rok do roku.