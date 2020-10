We Francji będą testy latających taksówek

W przyszłym roku rozpoczną się we Francji testy latających taksówek przed oczekiwanym napływem turystów w związku z olimpiadą w 2024 roku, informuje AFP.

Próby będą prowadzone z lotniska Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, położonego ok. 90 minut jazdy samochodem na północ od Paryża. Do przewozu będą wykorzystywane elektryczne drony pionowego startu o nazwie VoloCity, produkowane przez niemiecką firmę Volocopter. Mogą one przewieźć dwóch pasażerów z bagażem ręcznym. Maksymalna ładowność to 200 kg. VoloCity lata z prędkością 110 km/h na wysokości 400-500 metrów. Ma zasięg 35 km. Organizatorzy prób podkreślają, że na pełne komercyjne uruchomienie usług trzeba będzie jeszcze długo poczekać. Valerie Pecresse, szefowa regionu Ile-de-France podkreśla jednak, że chciałaby, aby demonstracyjne usługi uruchomiono już podczas olimpiady w Paryżu w 2024 roku.