Wejście w branżę gier podgrzało emocje

Notowania spółki Setanta mocno rosną na sesji w piątek po informacji o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie połączenia z All In Games.

All In Games prowadzi działalność wydawniczą na rynku gier komputerowych, Setanta to natomiast firma inwestycyjna, działająca na rynku nieruchomości.

Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki All In Games na spółkę Setanta w zamian za akcje. Oba podmioty przeprowadzą due diligence, a podpisanie dokumentu o warunkach transakcji przewidziano najpóźniej do 30 czerwca. "Niezależnie od kwoty wyceny wartości Emitenta, która zostanie dokonana przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez obie strony transakcji, dotychczasowi Akcjonariusze Setanta S.A. będą posiadali udział nie mniejszy niż 9% akcji w kapitale zakładowym Spółki po połączeniu. Zarząd Setanta S.A. jest przekonany, że połączenie spółek przyniesie im korzyści dzięki wykorzystaniu ich obustronnego potencjału oraz doświadczenia" - podano. - Rozpoczęcie działalności w tym segmencie biznesowym pozwoli nam skutecznie wykorzystać nasz status spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW w Warszawie do budowy silnego podmiotu w branży wydawniczej na rynku gier komputerowych - komentuje January Ciszewski, prezes Setanty. All In Games to wydawnictwo różnorodnych gier przeznaczonych na konsole oraz komputery osobiste. Dotychczas pozyskało ono 16 tytułów tworzonych przez polskich oraz zagranicznych deweloperów, m.in. Destructive Creations, PolyAmorous czy The Knights of Unity, w tym także zagraniczne produkcje, takie jak Fort Triumph tworzony przez zespół deweloperski z Izraela. Setanta zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w styczniu 2017 r., przechodząc na niego z rynku NewConnect, na którym była notowana od stycznia 2013 r. Od początku roku kurs urósł o 116 proc., ale stopa zwrotu za 3 lata to -85 proc. W pierwszym kwartale tego roku przychody Setanty były ujemne (-18 tys. zł), a strata netto wyniosła również 18 tys. zł. W 2018 r. przychody również były ujemne (-1,4 mln zł), a strata netto sięgnęła 3,9 mln zł, wobec 8,6 mln zł straty w 2017 r.

