World Gold Council poinformował, że fundusze ETF śledzące notowania złota zwiększyły w okresie styczeń-maj ilość posiadanego kruszcu o 623 tony, czyli więcej niż w którymkolwiek całym roku w przeszłości, pisze Reuters.

Tylko w maju „złote” ETF dodały 154 tony złota, poinformował WGC.

Złoto to „bezpieczna przystań”. Popyt na nie rośnie w okresie kryzysów. W tym roku inwestorzy kupowali je z powodu pandemii. Cena złota wzrosła o 13 proc. od początku roku do ok. 1700 USD za uncję.

Dotychczas największy roczny wzrost ilości złota posiadanego przez ETF zanotowano w 2009 roku. Wyniósł 591 ton.

Na koniec maja 2020 roku „złote” ETF miały 3510 ton złota, wartego 195 mld USD.