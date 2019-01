Wiara w odbicie na giełdach nie gaśnie

Inwestując na początku roku da się zarobić na wszystkim, uważają eksperci Quercus TFI, ale część zysków szybko stopnieje.

Jesteśmy w zaawansowanym momencie cyklu ekspansji gospodarczej, ale jeszcze nie bezpośrednio przed recesją — uważają zarządzający Quercusa. Spadek indeksu S&P500 od szczytu z 20 września 2018 r. wyniósł 20 proc. i jest to największa korekta na akcjach amerykańskich od poprzedniej recesji w 2008 r. W Quercusie wierzą jednak, że jest to przereagowanie. Dlaczego? Jeśli spojrzeć na wszystkie spadki S&P500 w ramach 11 recesji po II wojnie światowej, to poziom minus 20 proc. stanowił mocne wsparcie przez 8-9 miesięcy. —...

