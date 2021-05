Wykonanie orzeczenia TSUE w sprawie zamknięcia kopalni węgla brunatnego w Turowie pociągnęłoby za sobą nakłady rzędu 13,5 mld zł - poinformował w poniedziałek wiceprezes PGE Paweł Śliwa, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej.

“Zamknięcie kopalni (w Turowie - PAP) spowodowałoby zamknięcie elektrowni, bo są to naczynia połączone. Nie może istnieć elektrownia bez kopalni, gdyż jest to naturalny surowiec do produkcji energii elektrycznej w Turowie i nakłady, które szacujemy to jest około 13,5 mld zł wykonując orzeczenie TSUE” - powiedział Śliwa.

Jak podano w prezentacji PGE przedstawionej przez wiceprezesa, zamknięcie kopalni spowodowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł. “Wstępnie szacunki wskazują, że taką właśni kwotę pochłonęłaby m.in. konieczność zwolnienia tysięcy pracowników, a także straty wynikające z poniesionych już ogromnych nakładów na proekologiczne modernizacje, dokonane w ostatnich latach” - czytamy w prezentacji.

Śliwa poinformował, że wyłączenie wydobycia i produkcji energii elektrycznej w Turowie musiałoby zachwiać polskim systemem energetycznym, który nie będzie w stanie szybko zastąpić zlikwidowanych mocy wytwórczych.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.