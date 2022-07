Większy Orlen to inne ryzyko

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Michał Kozak, analityk Trigon DM, wydał rekomendacje “kupuj” dla akcji Orlenu i PGNiG.

Trwa odliczanie do sformalizowania przejęcia Grupy Lotos przez płocki koncern, a fuzja z PGNiG jest dopinana. Orlen nabierze więc masy, co zdaniem analityka z Trigon DM zmieni profil ryzyka spółki. W krótkim terminie, ważniejszym dla inwestorów giełdowych, na plus należy zapisać kontraktację ropy z kierunku arabskiego w Lotosie od 2023 r. oraz zapewnienie większego bufora bilansowego w transakcji z PGNiG. Nie jest to bez znaczenia w otoczeniu rekordowych cen gazu i potencjalnego wpływu przesyłu surowca przez Nord Stream 1 (NS1) na kapitał obrotowy spółki, uważa Michał Kozak. Jego zdaniem akcje każdej ze spółek mają potencjał wzrostu, dlatego rekomendacje brzmią “kupuj”. Cena docelowa akcji PKN Orlen to 88,1 zł, a PGNiG 9,4 zł. Dla Grupy Lotos wynosiła 95,9 zł, ale w związku z przegłosowaniem przez akcjonariuszy uchwał o połączeniu i wnioskiem spółki o zawieszenie obrotu na GPW pokrycie analityczne zostało zakończone od 22 lipca.