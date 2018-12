Wielkopolska liderem w instrumentach dłużnych

Już tysiąc małych i średnich graczy z regionu skorzystało ze wsparcia zwrotnego na inwestycje rozwojowe.

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego nie gardzą pożyczkami i poręczeniami z unijnego programu Jeremie2. Małe firmy mają często utrudniony dostęp do komercyjnego kredytu ze względu na brak historii kredytowej i potrzebnych zabezpieczeń. Dlatego wspomniany program jest dla nich ratunkiem. Od sierpnia 2017 r. strumień unijnego wsparcia zwrotnego w wysokości ponad 162 mln zł popłynął do tysiąca wielkopolskich przedsiębiorstw (w tym do 802 mikrofirm, 181 małych i 17 średnich). Województwo wielkopolskie to region, w którym najwięcej przedstawicieli biznesu korzysta z instrumentów...

