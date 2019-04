Wild: lotniczy środek ciężkości w Europie przenosi się na wschód

Lotniczy środek ciężkości w Europie przenosi się na wschód - napisał w piątek na twitterze pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Dodał, że Polska, tak jak Rumunia, to przyszli liderzy tego rynku.

"Lotniczy środek ciężkości w Europie przenosi się na wschód. Polska tak jak Rumunia to przyszli liderzy tego rynku" - napisał Wild, który uczestniczy w konferencji Aviation Day Romania, odbywającej się Bukareszcie.



"Szansą dla szybko rosnącego rynku lotniczego w Polsce jest to, że wykorzystując najnowsze rozwiązania możemy skrócić dystans, który nas wciąż dzieli od rynków Europy Zachodniej" - dodał wiceminister.



Uczestniczący także w bukareszteńskiej konferencji prezes PLL LOT Rafał Milczarski podkreślił, że LOT jest najdynamiczniej rozwijającą się linią lotniczą.



"LOT jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się linią lotniczą w tej części świata. Potrzebujemy warunków do dalszej ekspansji. #CPK uwolni tak potrzebną przepustowość lotniskową" - napisał na twitterze.



Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. Port ma być węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Koszty związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji szacowane są na poziomie do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację części lotniskowej, 8-9 mld zł – kolejowej i 7 mld zł – drogowej.



W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.