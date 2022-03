Wirtualna Polska rekomenduje wyplatę 1,2 zł dywidendy

Do akcjonariuszy ma trafić 35,3 mln zł z 42,66 mln zł zysku za 2021 r. Pozostała część zasili kapitał zapasowy.

Proponowany dzień dywidendy to 4 lipca, a wypłaty 12 lipca 2022 r.

“Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki” - podano.

Z zysku za 2020 r. WP wypłaciła 1,55 zł dywidendy na akcję.

Spółka podała dziś także wyniki za IV kwartał 2021 r. Przychody w tym okresie wzrosly o 14,5 proc. r/r do 250 mln zł, EBITDA o 22 proc. do 90,4 mln zł, a zysk netto o 56,6 proc. do 61,7 mln zł. To rezultat o 16 proc. od konsensu prognoz analityków według PAP.

W całym 2021 r. przychody wzrosły o 38 proc. do 872,2 mln zł, a zysk netto o 132,7 proc. do 182,7 mln zł.