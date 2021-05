Wirtualny asystent na godziny

Sztuczna inteligencja nie na twoją kieszeń? Mali przedsiębiorcy mogą korzystać z botów w modelu usługowym.

Jeszcze przed końcem obecnej dekady człowiek stworzy system, który będzie potrafił myśleć jak ludzie – zapowiada Raymond Kurzweil, amerykański futorolog. Nastąpi to wcześniej – twierdzi Robert Paszkiewicz, odpowiedzialny w OVHcloud za region Europy Środkowo-Wschodniej. W tym przekonaniu utwierdza go zauważalny w czasie pandemii wzrost nakładów na rozwój sztucznej inteligencji (SI). Automatyzacja zdaniem eksperta obejmie także małe i średnie przedsiębiorstwa, które dzięki usługowemu modelowi IT zyskują dostęp do technologii zarezerwowanych dotychczas przez korporacje. Wiążą się z tym jednak wyzwania zarówno dla pracowników, jak i dla firm: obie strony muszą podnieść swoje kompetencje – cyfrowe, ale nie tylko.