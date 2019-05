Wizz Air przewiózł już 20 mln osób z i do Katowic

Dwudziestomilionowego pasażera swoich połączeń z i do Katowic przewiozła we wtorek linia lotnicza Wizz Air. Katowice były w 2004 r. pierwszym portem lotniczym w Polsce, z którego zaczął operować węgierski przewoźnik. Obecnie oferuje on stamtąd 42 trasy do 19 krajów.

Informację linii Wizz Air na temat dwudziestomilionowego pasażera, który tego dnia przyleciał do Katowic z lotniska Oslo Torp w Norwegii, przekazał PAP Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport. Wizz Air to największy przewoźnik na katowickim lotnisku - na stałe bazuje tam osiem samolotów. Swój pierwszy lot wykonał stamtąd do Londynu Luton 19 maja 2004 r. Przed tegorocznym sezonem letnim zapowiadał zaoferowanie w samolotach z Katowic łącznie 2,3 mln miejsc (w całym ub. roku katowicki port lotniczy obsłużył 4,84 mln podróżnych)...