Walentynka do wybranych sektorów usługowych, dopuszczonych do ograniczonej działalności od piątku 12 lutego, nie została jeszcze wysłana.

Rozporządzenie nie ukazało się w Dzienniku Ustaw, przynajmniej do chwili ukończenia tego tekstu. W każdym razie zapowiedziana tymczasowość łaski, na razie tylko na dwa tygodnie, wyklucza podjęcie działalności np. przez multikina, które planują biznes w innym horyzoncie czasowym, niż np. kina studyjne z jedną kameralną salką.

Z opóźnieniem, ale ta marchewka dla wybranych biznesów zostanie opublikowana. Zdecydowanie bardziej po cichu władza uderza kijem. W wewnętrznym obiegu prokuratury krążą ostre zalecenia, aby aparat ścigania wreszcie wziął się za przedsiębiorców, którzy zdeterminowani uruchamiają zakazaną działalność. Służby podległe Zbigniewowi Ziobrze mają uderzać art. 165 Kodeksu karnego: „Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej (…) podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Ba, może to być nawet 12 lat. Zbyt częste umarzanie przez śledczych zgłaszanego przez policję otwierania zakazanych biznesów centrala uznaje za skandal.

Aparat Zbigniewa Ziobro zamierza ścigać takich usługodawczych „przestępców”, jak np. właściciele i personel Jagi w Zakopanem, z artykułu przewidującego aż do 8 lat więzienia. Marcin Szkodzinski / Forum

Ostry kurs wobec przedsiębiorców szokuje w zestawieniu ze stałym łamaniem przepisów przez samych władców. Nie przejmują się żadnymi ograniczeniami, mogą wszystko – ustanowić Narodowy Program Szczepień nieopublikowaną, wewnętrzną uchwałą Rady Ministrów bez podstawy prawnej, ustanowić pełnomocnikiem szczepionkowym konstytucyjnego ministra, chociaż ustawa to wyklucza, etc. Nakaz zakrywania ust i nosa zyskał podstawę prawną dopiero od 2 grudnia 2020 r., wszystko co w tym wątku działo się od wiosny ub. roku było prawną lipą. Potwierdzały to sądy, które teraz potwierdzą, że jest nią również antybiznesowa akcja prokuratury.