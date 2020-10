ZAPRACOWANE TYSIĄCE:

Biedronka jest jednym z największych pracodawców w Polsce — w jej centrach dystrybucyjnych i ponad 3 tys. sklepów pracuje blisko 70 tys. osób. Do tej pory w sklepach w godzinach nocnych pracowali nieliczni, zajmujący się sprzątaniem i zatowarowaniem. Przed świętami to się jednak zmieni, co nie podoba się związkom zawodowym. Forum