Właściciel DailyMail pozwał Google'a

Associated Newspapers, właściciel brytyjskiej gazety „Daily Mail’’ oraz serwisu internetowego MailOnline pozwał w USA Google’a, zarzucając mu manipulację wynikami wyszukań w internecie, informuje BBC.

Associated Newspapers twierdzi, że Google gorzej traktuje linki do jego internetowych publikacji niż innych mediów. Ma to być kara za sprzedaż zbyt małej przestrzeni reklamowej na rynku amerykańskiego giganta. Jako dowód Associated Newspapers wskazał rzekomą degradację jego niedawnych internetowych publikacji dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiej w wynikach wyszukiwania. Peter Wright, weteran ĺDaily Mail’’ powiedział BBC, że działania właściciela amerykańskiej wyszukiwarki są „antykonkurencyjne”.