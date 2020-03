Własne dane na cudzych serwerach

Co piąta polska firma przeniosła już swoje dane do chmury oferowanej przez zewnętrznego dostawcę.

Zamiast budować własny magazyn, czasem lepiej wynająć przestrzeń w dużym centrum logistycznym. Podobna zasada dotyczy przechowywania przez firmy zasobów cyfrowych. Przedsiębiorstwa mogą tworzyć wewnętrzne serwerownie lub korzystać z zewnętrznych centrów danych. Ten drugi sposób nazywamy chmurą. Przekonało się do niego już 19 proc. polskich firm, a kolejne 6 proc. chce do końca roku powierzyć swoje dane profesjonalnym dostawcom usług data center — wynika z niedawnego badania przeprowadzonego przez Kantar dla Volkswagen Financial Services.