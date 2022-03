Wlk. Brytania: kredyty konsumenckie wzrosły najmocniej od pięciu lat

Wartość kredytów na kartach oraz osobistych zwiększyła się w lutym 2022 r. o 1,9 mld GBP (2,5 mld USD), wynika z danych zaprezentowanych przez Bank Anglii. To największy wzrost od 2017 r. Odczyt okazał się ponad dwa razy wyższy niż zakładał rynkowy konsensus na poziomie ok. 900 mln GBP. W styczniu było to natomiast 600 mln GBP.

Warty podkreślenia jest spadek liczby zatwierdzonych kredytów hipotecznych do 71 tys. z 73,8 tys. w styczniu co wskazywać może na słabnięcie ożywienia w tym segmencie rynku.

Eksperci podkreślają, że najwyższa od ponad trzech dekad inflacja dramatycznie podwyższa koszty życia. Wielu konsumentów zmuszonych jest do zaciągania pożyczek by opłacić rachunki.