Wlk. Brytania: Nad największym portem kontenerowym wisi widmo strajku

Wszystko wskazuje, że dokerzy dołączą do pracowników innych sektorów i rozpoczną strajk. Na wyspach obecna jest coraz większa presja podwyżki, gdyż płace nie nadążają za rosnącą inflacją. Urząd Statystyczny Zjednoczonego Królestwa (ONS) podał, że całkowity wzrost płac wyniósł 7,2 proc. w sektorze prywatnym i 1,5 proc. w sektorze publicznym w ciągu trzech miesięcy do końca maja, co daje ogólną średnią 6,2 proc.

Po skorygowaniu danych o inflację, wzrost płac realnych wyniósł 3,7 proc. (po wyłączeniu premii) - co jest najgorszym wynikiem od 2001 roku.

Dokerzy zastrajkują?

Unite powiedział, że pracownikom Felixstowe Docks, który jest obsługiwany przez Hutchison Ports, zaoferowano podwyżkę płac o 5 proc. Hutchison nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz - podaje Reuters.

– Działania strajkowe zatrzymałyby Felixstowe i spowodowały poważne problemy logistyczne dla transportu morskiego i drogowego wchodzącego do portu - czytamy w oświadczeniu United.