Ministerstwo finansów Włoch oświadczyło w środę, że odpowie w wyznaczonym terminie na list Komisji Europejskiej, która chce wyjaśnień w sprawie stanu finansów publicznych i uznała, że brak wystarczającego postępu w kwestii redukcji zadłużenia w 2018 roku.

Włochy: Ministerstwo finansów odpowie na list KE ws. stanu finansów publicznych



Ministerstwo finansów Włoch oświadczyło w środę, że odpowie w wyznaczonym terminie na list Komisji Europejskiej, która chce wyjaśnień w sprawie stanu finansów publicznych i uznała, że brak wystarczającego postępu w kwestii redukcji zadłużenia w 2018 roku.



Pismo wystosowali w środę wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis i komisarz do spraw ekonomicznych i finansowych Pierre Moscovici. Czekają na odpowiedź do piątku.



"List był oczekiwany, przygotowujemy się do tego, by odpowiedzieć w wyznaczonym terminie" - wyjaśnił resort finansów kierowany przez Giovanniego Trię.



Podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów Giancarlo Giorgetti odnosząc się do listu z Brukseli stwierdził, że w obecnym momencie relacji z instytucjami europejskimi, zwłaszcza z KE, "Włochy nie ograniczają się do przyjmowania wskazówek nadchodzących z UE".



"Przeciwnie, to okazja do tego, by priorytety włoskiej polityki były koordynowane z tymi, które ma UE" - ocenił polityk koalicyjnej Ligi. Jak dodał, "rząd może otworzyć dyskusję na temat adekwatności ustalonych zobowiązań w konkretnej sytuacji".



Włoski dług publiczny wzrósł w zeszłym roku do ponad 132 procent PKB. Według prognoz w tym roku jeszcze wzrośnie.



Gdy włoska prasa ujawniła wcześniej informację o zapowiadanym piśmie z Komisji Europejskiej, wicepremier, lider Ligi Matteo Salvini oświadczył: "Niech Bruksela nie wysyła nam liścików".



Pod koniec zeszłego roku KE odrzuciła pierwszą wersję budżetu rządu Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd z powodu nadmiernego deficytu. Sprawa ta wywołała napięcia na linii Rzym-Bruksela.