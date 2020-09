Włochy przygotowują się do podniesienia deficytu budżetowego w 2020 i 2021 roku oraz do wyznaczenia długu publicznego na poziomie ok. 156 proc. PKB, pisze Reuters.

Skarb Państwa podniesie docelowy poziom deficytu na 2020 rok do ok. 12,8 proc. PKB z 11,9 proc. prognozowanych miesiąc temu. Dług publiczny w 2020 roku ma wynieść blisko 160 proc. PKB. Poprzednie szacunki mówiły o zadłużeniu na poziomie 157,6 proc. PKB.