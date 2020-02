Włosi ograniczają wstęp na słynną plażę

La Pelosa na Sardynii, jedna z najpiękniejszych plaż we Włoszech, od tegorocznego sezonu letniego będzie płatna i wejdzie na nią tylko ograniczona liczba osób.

Rada gminy Stintino uchwaliła, że wstęp na plażę, położoną na wysuniętym cyplu w północno-zachodniej części wyspy, będzie kosztować 3,50 EUR, a liczba osób ograniczona do 1500 dziennie. Z opłaty zwolnione będą dzieci do 12 lat. Zasady mają obowiązywać od 1 czerwca do końca września. Z każdym rokiem ten zakątek Sardynii narażony jest na coraz większe zniszczenie, przede wszystkim z powodu stale rosnącego napływu turystów. Dotychczas przybywało ich tam dziennie nawet ponad 5 tys., co znacznie przekracza możliwości tego miejsca. Uzyskane od turystów pieniądze zostaną przeznaczone na utrzymanie cennego środowiska naturalnego plaży, słynącej z krystalicznie czystej wody i piasku oraz malowniczych widoków. Każda wchodząca tam osoba otrzyma biodegradowalną bransoletkę. Kontrole wśród obecnych ma prowadzić wyznaczony do tego personel. Przy okazji przypomniano, że podobnie jak na wszystkich plażach na Sardynii w mocy pozostaje kategoryczny zakaz wynoszenia piasku.