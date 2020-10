Największy europejski koncern użyteczności publicznej zdecydował się jako pierwszy w branży uruchomić cyfrowe usługi bankowe, donosi Reuters.

Jeszcze w tym miesiącu Enel umożliwi ok. 30 mln swoich klientów we Włoszech korzystanie z aplikacji oferującej szereg usług bankowych, od prowadzenia zwykłego rachunku, do zarządzania majątkiem i ubezpieczeń. Docelowo ma być ona dostępna dla ponad 70 mln klientów koncernu na świecie.