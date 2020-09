4 mln zł dla mazowieckich szpitali na walkę z koronawirusem

Władze Mazowsza 19 marca podjęły decyzję o zwiększeniu kwoty wsparcia szpitali na walkę z koronawirusem o kolejne 4 mln zł. W sumie na pomoc szpitalom przeznaczono już 10,5 mln zł. Do placówek przekazywany jest sprzęt z zakupów w ramach rezerwy kryzysowej. To m.in. 6,9 tys, kombinezonów ochronnych, 44 respiratory i 44 zamgławicze do karetek.