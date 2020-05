Wpływ lockdownu może być przeceniany

To nie zamknięcie gospodarek, ale sam strach ludzi może odpowiadać za większość strat gospodarczych związanych z pandemią COVID-19.

W światowej debacie nad zakresem ograniczeń działalności gospodarczej oś sporu przebiegała wokół tego, czy ważniejsze jest ograniczanie liczby ofiar w ludziach czy strat gospodarczych. Słuszność stawiania takiej alternatywy potwierdza analiza danych zbieranych przez Google czy Apple. Ruch ludzi w miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jak sklepy czy restauracje, najbardziej zmniejszył się w krajach, gdzie zastosowano najsurowsze ograniczenia. Ta zależność może jednak nie być jednak tak prosta, jak to się wydaje na pierwszy rzut oka, wynika z pracy badaczy Uniwersytetu Kopenhaskiego, do której dotarł dziennik „Financial Times”. Ekonomiści przeanalizowali wpływ epidemii na gospodarki Danii, gdzie wprowadzono surowe obostrzenia, oraz Szwecji, gdzie należały one do najłagodniejszych w świecie zachodnim.