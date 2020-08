Indeks aktywności gospodarczej Chicago Fed spadł w lipcu po tym jak w czerwcu wspiął się rekordowo wysoko.

Indeks wynosił w lipcu 1,18. Zerowy odczyt oznacza ekspansję w tempie zgodnym z historycznym trendem. W czerwcu, po korekcie, indeks miał wartość 5,33. Jego trzymiesięczna średnia ruchoma, zmniejszająca zmienność, wyszła w lipcu powyżej zera, do 3,59, z minus 2,78 w poprzednim miesiącu.

Indeks Chicago Fed to średnia ważona 85 wskaźników gospodarczych. 56 pozytywnie wpłynęło na jego wartość w lipcu. Wskaźniki wiązane z produkcją dodały 1,09 do indeksu. W czerwcu było to 2,21. Wskaźniki związane z zatrudnieniem dodały 0,38. W czerwcu było to 1,94.