Wskaźniki PMI dla brytyjskiej gospodarki nadal spadają

Ożywienie gospodarcze w Wielkiej Brytanii jest mocno ograniczane presją inflacyjną, a przemysł nie może w pełni rozwinąć skrzydeł z uwagi na wysokie koszty, informuje Reuters.

Wstępny odczyt zagregowanego wskaźnika PMI opracowywanego przez IHS Markit/CIPS wskazał, że we wrześniu 2021 r. zniżkował do 54,1 pkt z 54,8 pkt miesiąc wcześniej, schodząc do najniższego poziomu od lutego i notując czwartą zniżkę z rzędu.

Spadki stały się udziałem zarówno sektora przemysłowego, jak i usługowego.

W przypadku tego pierwszego wskaźnik opadł do 56,3 pkt z 60,3 pkt w sierpniu. Z kolei PMI dla usług odnotował spadek z 55,0 do 54,6 pkt. W obu przypadkach również są to najniższe wartości od lutego, kiedy brytyjska gospodarka wciąż była w okowach lockdownu.

Słabe odczyty stanowią poważny problem dla Banku Anglii, który jeszcze dzisiaj podejmie decyzje odnośnie poziomu stóp procentowych. Chociaż większość oczekuje utrzymania ich dotychczasowego poziomu, jednak równocześnie spodziewa się jasnej deklaracji władz monetarnych odnośnie ewentualnego wyhamowywania wsparcia jakie wdrożono w związku z pandemią. Czwartkowe odczyty mogą jednak skłonić BOE do powściągliwości w tym temacie, szczególnie, że decydenci od dawna podkreślają tymczasowy charakter wzrostu cen.