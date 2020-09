Wskaźniki zaufania wzrosły w Szwecji we wrześniu piąty miesiąc z rzędu. Są już na poziomie notowanym przed wybuchem pandemii.

Wskaźnik ogólnej tendencji gospodarczej wzrósł do 94,5 z 87,6 w sierpniu, poinformował szwedzki Narodowy Instytut Badań Ekonomicznych. To najwyższa wartość wskaźnika od lutego. W trakcie pandemii znajdował się najniżej w historii.

Wskaźnik zaufania konsumentów wzrósł do 88,3 i także wrócił do poziomu sprzed pandemii. Wskaźnik zaufania przemysłu doszedł we wrześniu do 105,8 i jest najwyżej od ponad roku.

Analitycy radzą ostrożnie interpretować dane. Michael Bostrom, strateg Danske Banku oczekuje, że obecne słabe dane makro w Europie mogą zapowiadać pogorszenie odczytów szwedzkich wskaźników zaufania w przyszłości. Torbjorn Isaksson z Nordea Banku także ostrzegł, że ostatnie odczyty w Szwecji są oparte na danych sprzed ponownego nasilenia się pandemii.

- Niemniej, poprawa sytuacji wygląda obecnie na mocniejszą niż wynikałoby z naszych relatywnie optymistycznych prognoz – przyznał.

W przeciwieństwie do większości europejskich krajów, Szwecja nie zamknęła swojej gospodarki w obliczu pandemii, polegając głównie na dobrowolnym ograniczaniu aktywności przez mieszkańców. Skutkiem są względnie małe straty poniesione przez gospodarkę. Bank centralny Szwecji prognozuje spadek PKB w tym roku wynoszący 3,6 proc.