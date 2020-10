BŚ: w 2021 r. polska gospodarka może przyspieszyć do ok. 2 proc. PKB

Wzrost polskiej gospodarki spowolni w 2020 r. do 0,4 proc. z szacowanych 4,1 proc. - prognozują ekonomiści Banku Światowego w opublikowanym w czwartek raporcie. W 2021 r. nasza gospodarka może przyspieszyć do ok. 2 proc. PKB - oceniają.