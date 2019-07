Wyborcza reanimacja pancernego złomowiska

Objęcie przez premiera Mateusza Morawieckiego przodownictwa sejmowej listy PiS w katowickim okręgu nr 31 będzie owocowało do października wieloma prezentami wyborczymi dla całego Śląska, obejmującego w sumie sześć wielomandatowych okręgów do Sejmu, a także aż 13 jednomandatowych do Senatu.

Regionalne rozdawnictwo pieniędzy zapoczątkowane zostało 22 lipca, co nie było jedynie przypadkową zbitką kalendarzową z urodzinami PRL — obchodzonymi galowo ostatni raz w 1989 r., już po przełomowych wyborach z 4 czerwca. Zróżnicowane co do wartości prezenty od premiera realizują fundamentalną marksistowską zasadę ustrojową.