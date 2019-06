Wybory do Parlamentu Europejskiego z każdym dniem schodzą na plan coraz dalszy, ich wątek ożywi się dopiero przy okazji inauguracji kadencji 2 lipca w Strasburgu.

Z każdym dniem rozkręca się natomiast znacznie ważniejsza kampania do Sejmu i Senatu. Jarosław Kaczyński był łaskaw wyrazić wolę, aby wybory odbyły się w październiku. Życzenie prezesa jest podobną oczywistością, jak np. rozpoczęcie się jesieni we wrześniu etc. Otwarta pozostaje jedynie kwestia, którego października zagłosujemy.