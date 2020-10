Wygrać ze smogiem — producent piwa daje przykłady rozwiązań

Neutralność emisyjna jako jeden z celów coraz częściej pojawia się w strategiach biznesowych firm chcących rozwijać się w sposób zrównoważony. Lider rynku piwnego, Kompania Piwowarska, udowadnia, że liczą się konkretne rozwiązania, które mogą realnie wpłynąć na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Ograniczenie śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw o 30 proc., zarówno w browarach, jak i we współpracy z partnerami biznesowymi i dostawcami, to konkretny plan producenta piwa na najbliższe 10 lat. Ostatecznym celem jest neutralność węglowa w całym łańcuchu dostaw osiągnięta do 2050 r.

Zobacz więcej Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskie Fot. ARC

— Realizując nasze zobowiązania, przyczyniamy się do wypełniania celów Agendy 2030 ONZ oraz wizji środowiskowej Grupy Asahi, której jesteśmy częścią. Piwa na co dzień warzymy w sposób pozwalający na rekordową oszczędność wody, sprzedajemy niemal w połowie w opakowaniach wielokrotnego użytku, a kolejne 45 proc. w puszkach, które w ponad połowie są z materiału z recyklingu. Takie opakowania znacznie zmniejszają ślad węglowy firmy. Poszliśmy o krok dalej i już dziś warzymy piwo z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych — mówi Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektor ds. korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej.

Piwo z wiatru

Browary firmy już dziś zasilane są w 40 proc. energią elektryczną pochodzącą z farmy wiatrowej. Oznacza to zdolność produkcji jednej z największych marek piwa w Polsce, czyli Lecha, opartej wyłącznie na prądzie generowanym z odnawialnych źródeł energii. W 2021 r. producent będzie wykorzystywać wyłącznie zieloną energię, co pozwoli ograniczyć emisję CO 2 przez browary Kompanii Piwowarskiej o 66 proc. w porównaniu do 2019 r. W ten sposób 7,5 tys. ha lasów nie będzie absorbować dwutlenku węgla pochodzącego z produkcji piwa. W kolejnych latach planowane jest pozyskiwanie także energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Cel: redukcja CO 2

Przykład Kompanii Piwowarskiej pokazuje, że warto nieustannie szukać dalszych sposobów na redukcję CO 2. – Obecnie część zużywanej energii cieplnej produkujemy sami, m.in. spalając biogaz wytwarzany w browarze w Tychach — dodaje Iwona Jacaszek-Pruś.

W Browarze w Poznaniu energię cieplną pozyskuje się, wykorzystując gaz ziemny, a w Białymstoku — parę bezpośrednio z elektrociepłowni. Firma monitoruje również emisję CO 2, utrzymując z roku na rok coraz niższy poziom, który obecnie wynosi 7,07 kg CO 2e/hl piwa, a dzięki optymalizacji logistyki w latach 2017-19 ograniczyła jego emisję z transportu o 9 proc. To tylko niektóre z innowacji wprowadzonych przez producenta w celu redukcji CO 2. Piwa warzone z poszanowaniem zasobów naturalnych i środowiska, przy użyciu energii wiatrowej — to podejście charakteryzujące lidera rynku podążającego za trendami biznesowymi ostatnich lat, czyli zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska.

