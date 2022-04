Wyniki wydawcy gier komputerowych Activision Blizzard za pierwszy kwartał roku okazały się niższe od rynkowych oczekiwań. To efekt niskiego popytu na najnowszą grę z serii “Call of Duty", pisze Reuters.

Wpływy Activision ucierpiały z powodu niższej sprzedaży “Call of Duty: Vanguard”. To efekt powrotu do stylu życia sprzed pandemii, który sprawił, że konsumenci ponownie mają mniej czasu na granie.