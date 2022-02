Wyniki Allegro nie sprostały oczekiwaniom

Sprzedaż spółki wzrosła o 23 proc. do 1,6 mld zł. Zysk netto sięgnął 199,7 mln zł - oczekiwano 269,3 mln zł.

GMV grupy wzrosło o 16,7 proc. r/r w IV kwartale 2021 do 12,67 mld zł, czego efektem jest rekordowa wartość brutto towarów sprzedanych na platformie w całym 2021 roku na poziomie 42,6 mld zł, czyli 21,3 proc. wyższym r/r.

Allegro prognozuje zbliżoną dynamikę wyników w 2022 – od wysokich nastu do niskich 20 proc. w odniesieniu do GMV i nieco powyżej 30 proc. dla przychodów, przy skorygowanej EBITDA wyższej o kilkanaście procent r/r, bez uwzględnienia realizowanego przejęcia Grupy Mall i WE|DO. Wysokość nakładów inwestycyjnych zaplanowano na 700–750 mln zł.

„W 2022 roku spodziewamy się kolejnego roku wzrostu GMV i skorygowanej EBITDA pomimo kosztów związanych ze zwiększaniem skali naszych usług One Fulfillment i One Box. Nasze przekonanie o stabilności tempa rozwoju znajduje odzwierciedlenie w planach inwestycji kapitałowych, w ramach których zamierzamy rozbudować sieć automatów paczkowych do 3 tys. punktów, zwiększyć możliwości w zakresie realizacji zamówień i wprowadzić na platformie nowe ekscytujące funkcje, począwszy od umiędzynarodowienia działalności Allegro. Tu główną rolę odegra przejęcie Grupy Mall i WE|DO, które zwiększy liczbę źródeł przychodów dzięki rozwojowi Allegro na łącznym rynku prawie dwukrotnie większym niż obecnie” - komentuje John Eastick, dyrektor finansowy Allegro, cytowany w komunikacie prasowym.

“Wytyczne zarządu są powyżej naszych prognoz: zakładamy 15-procentowy wzrost dla GMV w 2022 roku, około 20-procentowy na przychodach i 8-procentowy na linii EBITDA. Oczekiwania na lata 2022-26 były dla nas negatywną niespodzianką. Dynamika przychodów Grupy Mall jest zgodna z tym, co przewidujemy dla samego Allegro. Allegro zapowiada wzrost marży EBITDA, ale patrząc na wyniki za 4kw. 2021 - trudno w to uwierzyć. Ponadto grupa zapowiada duże nakłady inwestycyjne w nadchodzących latach” - komentują analitycy mBanku.